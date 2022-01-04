this shit not even funny anymore pic.twitter.com/4guHgd5Kpd — LakeShowYo (@LakeShowYo) January 3, 2022

湖人前役艱苦以108-103打敗灰狼，控衛韋斯布魯克（Russell Westbrook）上場33分鐘出現9次失誤，在推特招致一些球迷批評。韋斯布魯克不以為意，他在賽後的視訊訪談說：「我已經不在乎那些人告訴我要做什麼或該做什麼了。」「每個人老是要我拿個該死的25-15-15，大家必須明白那不是可以穩定達成的東西。」

對戰灰狼一役，韋斯布魯克16投7中（外線5投0中）攻下20分、3籃板、5助攻、1抄截、1阻攻；同時他有5次犯規與9次失誤，場上正負值只有-2。他賽後說：「我不認為自己沒有打好，我的表現不是由投籃和失誤來衡量。我有幾球沒投進，就跟其他人一樣，我也可以發生失誤，這些都是比賽的一部分。」韋斯布魯克解釋，籃球員的職責在於對比賽做出正確的解讀與合適的反應。另外該場灰狼隊愛德華茲（Anthony Edwards）也有8次失誤。

韋斯布魯克本季45.5%投籃命中率並不差，三分球30%命中率略低，特別是他連續8個球季的場均失誤達到4.3次（最高一季5.4次），本季4.8次失誤僅少於籃網隊哈登（James Harden）的4.9次。

湖人主將詹姆斯（LeBron James）坦承過多的失誤影響到他們的防守，但他肯定韋斯布魯克對球隊是有助益的。剛被湖人隊賣出的替補控衛隆多（Rajon Rondo）生涯每36分鐘的平均失誤為3.3次（本季4.2），韋斯布魯克4.3次，詹姆斯3.3次。