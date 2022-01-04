美股2022年開紅盤，道瓊、標普雙創歷史新高，四大指數齊揚，帶動台股今日再刷新紀錄。台股大盤今日開盤大漲124.63點、為18395.14點，延續近日一開盤即改寫新高氣勢，隨後在權王台積電(2330)衝上656元波段新高激勵下，龍頭權值股、汽車零組件等車用概念股等大漲，推升台股站上18504點，再度創歷史高，惟航運、鋼鐵、金融等大多數傳產類股仍無法跟上多頭腳步走弱，台股見高後稍見反壓拉回。

分析師表示，台股連2天增量走高，台積電兩天漲了40元左右，想要追高的人宜留意風險，目前台股輪動健康，而台幣升值、紅包及元月行情，台股後市預期仍有表現，但追高需要留意風險，若有在低檔區、展望又佳的股票，不妨可留意。

盤面上，台積電開高後，一度衝至656元，上漲25元，下週四即將召開法說會；RCEP生效，怡利電(2497)衝漲停鎖在89.7元；特斯拉股價大漲，電動車零組件概念股今日多頭旺盛，美琪瑪(4721)、康普(4739)、順德(2351)、台半(5425)聯袂攀升；光學鏡頭族群中的大立光(3008)漲幅3%、佳凌(4976)漲幅逼近4%、先進光(3362)等紛紛上漲。

中信半導體ETF經理人張圭慧表示，台股基本面及籌碼面展望樂觀。就基本面來說，據主計處數據，2021年經濟成長率可望創11年來新高，今年展望也上看4％以上，明顯高於疫情爆發前。就資金面而言，國際資金持續流入，且法人於封關前夕持續大買，元月行情具期待空間。

張圭慧表示，去年底剛結束的SEMICON TAIWAM展覽，今年主題聚焦化合物半導體、異質晶片整合，智慧製造及綠色製造等三大主軸，其中化合物半導體中的第三代半導體材料雖然產業鏈仍不完整，目前相關營收貢獻有限，但由於其對高頻、高速、耐高溫、高功率等因素，有機會於電動車、5G領域大展身手，成為市場關注的重要焦點，長線展望具潛力。