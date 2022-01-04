再生晶圓及設備廠辛耘(3583)自結2021年10月獲利4200萬元，每股稅後淨利0.52元；辛耘2021年營運向上，累計前10月每股稅後純益4.22元，超越2020年全年的3.8元。

辛耘自結2021年10月稅後純益4200萬元，年增100%，單月每股稅後純益0.52元，2021年前10月自結稅後純益3.39億元，已超越 2020年全年的3.05億元；2021年前10月每股稅後純益4.22元。

受惠再生晶圓產能滿載、半導體設備需求強勁，辛耘2021年第四季營收將可望再挑戰新高，全年營收也確立再締新猷。

辛耘2021年前11月營收41.34億元，年增36.19%，創下同期新高，且已超越前年全年之表現。辛耘2021年營收挑戰逐季成長，獲利亦比前年增長。

展望今年，辛耘可望持續受惠半導體廠擴產，推升對再生晶圓及設備需求，加上公司擴產效應，將推升營收再挑戰新高。

辛耘有三大業務，包括自製設備、晶圓再生、設備代理；今年可望持續受惠晶圓代工大廠增產。

辛耘看好市場需求，兩岸晶圓再生近一年同步啟動擴產及建廠計畫。台灣方面，12吋晶圓再生由原本的月產能12萬片，去年底增至14萬片，今年預計再新增2萬片。近兩年將共增產4萬片。

看好中國市場對晶圓再生之需求，辛耘啟動大陸新廠規畫，2021年底目標有5~6萬片產能開出。第一階段規畫10萬片，預期今年中填滿。最大產能規畫為每月40萬片。轉投資大陸晶圓再生廠，目標2021年損平、2022年開始獲利。