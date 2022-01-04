無黨籍立委高金素梅今赴台中沙鹿市場，為國民黨候選人顏寬恒掃街助陣，除感謝當年顏家力挺《原住民族基本法》外，更在臉書指出，當年如果不是時任無黨聯盟總召的顏清標反馬告公園計畫，現在馬告公園的生態恐遭毀滅。高金感嘆，當年支持開發馬告的環保團體，這次公投在「珍愛藻礁案」也投下不同意票，只能說「一日側翼，終身側翼」。

高金素梅今（4日）在臉書發文表示，2002年，自己就任立委的第一年，民進黨政府公告要設立5萬4千公頃的「馬告國家公園」，在這塊泰雅族的傳統領域上，有著近10萬棵的千年檜木林，但「馬告國家公園計畫」卻要在園區內開闢5條馬路、蓋4個遊憩站。

在擁有近10萬棵的千年檜木林上開闢5條馬路、蓋4個遊憩站，高金素梅稱，大家都知道會有什麼後果，千年檜木會被用各種理由砍伐、會被盜伐，觀光人潮會破壞檜木林生態，這到底是個「保育型的國家公園」，還是「開發型的國家公園」？

高金素梅回憶，「馬告國家公園計畫」引起了周邊25個部落群起反對，那一年從7月到9月，自己到部落辦了50場的說明會，並幾度帶著族人同胞到台北陳情抗議；到了10月底，幾位原住民立委也加入了反對的行列，到了12月，她提案刪除「馬告國家公園預算」，並動員族人同胞分組到所有立委辦公室去說明遊說。

那時立法院有225位立委，有國民黨、民進黨、親民黨、台聯黨與無黨聯盟共5個黨團，高金素梅直言，但自己是無黨籍，又沒參加黨團運作，單一立委想經由連署提案並到院會投票通過，這是難度極高的工程。當時，她跟族人同胞都有最壞的打算，如果刪除馬告預算的提案沒通過，大家要進行最激烈的封路抗爭。

高金素梅指出，就在那個關鍵時刻，無黨聯盟黨團率先宣布支持自己的提案，接著，國民黨團與親民黨團也跟進支持。院會投票當天，無黨聯盟9位立委在總召顏清標帶領下列隊進場投票支持她的提案，終於以114票對98票刪除了馬告預算，隔年，她以無黨籍身份加入無黨聯盟黨團運作。

回顧整個反馬告運動的過程，高金素梅強調，大家始終站在保護環境、保衛傳統領域的立場，而當時所謂的環保團體卻是支持民進黨政府開發的馬告國家公園計畫。高金素梅感嘆，事過20年，當年支持開發馬告的環保團體，這次公投在「珍愛藻礁案」也投下不同意票，「一日側翼 終身側翼」，20年的時間已足以證明。