針對國軍仍有許多部隊徽章保有秋海棠大中國意象，民進黨立委許智傑今日表示，包括去年回歸的海鵬部隊，共有5個國軍軍徽上頭還有秋海棠地圖，與現實不符，將會要求移除，讓軍隊中性化、國家化。

許智傑日前指出，國軍許多部隊的臂章還保有中國秋海棠領土形狀，難道還存在大中國思想？再者，國軍軍徽上的青天白日，跟國民黨徽實在太過相似，疑有黨國不分的問題。

許智傑當時建議，可以改採台灣藍鵲、台灣黑熊等聚台灣意象圖形。國防部次長房茂宏當下回應，國軍效忠國家、效忠憲法、依法行政。

許智傑說，自己盤點出5個仍保有秋海棠意象的國軍軍徽，包括去年新回歸的海鵬部隊在內，也沒有引入新的價值觀，還在沿用過去使用，與現實不符的秋海棠當軍徽，這會讓民眾跟軍人都有價值混淆的狀況。

許智傑質疑，這樣的軍徽會讓人疑問，究竟國軍是要保衛台灣還是中國？對此將要求國防部移除秋海棠地圖，將軍隊中性化、國家化，避免不當的圖騰，讓大中國主義再次浮現在人民腦海中。