每逢假日路邊車位難求，多數駕駛會選擇收費停車場，一名男網友表示，他假日在台南停車一天，結果停車費竟要1380元，發文詢問是不是全台最貴，不少網友反酸，多數停車場假日收費無上限，停車前應該先確認收費標準。

原PO在臉書社團《爆料公社公開版》發文表示，他假日到台南停車場停了快23個小時，但繳費時才發現，停車費竟要1380元。

當下原PO雖然覺得傻眼，但還是乖乖繳費，事後認為這個停車費不合理，便發文詢問這個收費標準是不是全台最貴，貼文一出立刻引起網友討論。

不少網友表示，停快23小時收1380元，等於停1小時60元，「絕對不是最貴的，這台北很常見」、「你去台北停一天看看，1小時70到100元起跳，你就知道誰比較貴」、「南部這樣很貴，不過要看停哪」、「假日1小時60元好像還好」。

也有網友反酸，多數收費停車場假日收費無上限，停車前應該先確認過收費標準，「假日很多無上限的要自己多注意」、「停車前應該先看懂遊戲規則，停車後應該知道自己要去什麼行程、時間多久、花多少停車費，我們外出都是這樣，才不會繳錢時看到金額被嚇到」。