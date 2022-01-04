大陸2021年汽車銷量難像以往拉尾盤，中汽協最新的調查指出，大陸2021全年汽車銷量約為2580萬輛，與2020年基本持平。2021年12月在疫情防控、天氣寒冷等因素下，消費者進店購車減少，無法像往年出現翹尾效應。

中汽協近日發佈的最新一期「中國汽車經銷商庫存預警指數調查VIA」顯示，2021年12月汽車經銷商庫存預警指數為56.1％，年下降4.6個百分點，月上升0.7個百分點，庫存預警指數位於榮枯線之上。經銷商為銷售旺季積極備貨，庫存進一步回升的同時也帶來了一定資金壓力。疫情防控加嚴，天氣寒冷，消費者進店購車減少，對於銷量有一定影響。12月很難像往年出現翹尾效應。預計2021年汽車銷量約2580萬輛，與2020年基本持平，乘用車銷量約2100萬輛，與去年2000萬輛相比，僅有不到5％的微幅增長。

中汽協展望2022年1月估計，疫情雖有受阻，但部分2021年12月需求轉移至1月，加上會展行銷相關活動，預計1月銷量將與12月持平。