法務部調查局4日舉行58期調查班結業典禮，結業成績前3名分別是前資誠會計師事務所審計員陳玠安、前高院法官助理陳欣汝、前刑事局偵九隊警官、曾任苗栗縣警局派出所所長的吳冠杰，3人均嚮往調查局偵辦國安案件、重大犯罪工作。

今年的58期調查班結業成績前三名分別是陳玠安、陳欣汝、吳冠杰，第一名及第三名均為男性，終於打破調查局近幾年都是由女性包辦前三名，陰盛陽衰的局面。

第一名的陳玠安具有會計師證照，研究所畢業任職資誠會計師事務所審計員，負責財報報表查核工作，認為調查局偵辦重大經濟犯罪，立場公正，期望未來能從事經濟與一般犯罪防制工作，對防制企業貪瀆方面作出貢獻。

第二名陳欣汝說，她研究所畢業即考取律師資格，2019年3月至去年1月擔任高院法官助理，雖具審判經驗，但偵查方面付之闕如，加入調查局可接觸偵查層面。

第三名吳冠杰是警大畢業，曾任苗栗縣大湖、頭份及竹南分局巡官兼所長，後轉任刑事局偵九隊及彰化縣警局科技偵查隊偵查員，他對於調查局肩負國家安全、重大犯罪有興趣，吸引他投考調查官。