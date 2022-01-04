中正萬華選區立委林昶佐的罷免案將於1月9日投票，新黨大黃蜂團隊召集人王萬邦呼籲中正萬華民眾出來罷免林昶佐，林被罷免了，蔡英文總統就會給他一個官做，罷免林昶佐就能送他進行政院。

新黨表示，之前中二選區前立委陳柏惟被罷免後就出任「立法院台灣電子競技政策促進會」榮譽會長，相信林昶佐被罷免也會有新的職務，新黨大黃蜂舉辦徵答送雞排活動，只要有民眾猜中林昶佐的新官職，由大黃蜂送100份雞排給民眾。

王萬邦表示，既然民進黨拚命告訴外界，林昶佐有多優秀，且既然林昶佐不會做民意代表，那就直接請蔡英文給他安插一個官做，讓林有更大的發揮空間，因此呼籲中正萬華區的選民，送林昶佐進行政院，把中正萬華區的立委席次給適合做民意代表的人來做。

新黨大黃蜂團隊副召集人季節則指出，因為之前衛福部部長陳時中制定了各種漏洞擺出的防疫政策，才導致今年5月台灣本土新冠肺炎疫情大爆發，萬華受創最深，但衛福部次長石崇良卻甩鍋稱萬華是疫情破口，在萬華人傷口上灑鹽，結果林昶佐還跑去鞠躬哈腰迎接陳時中，看起來林昶佐對於扮演民代監督、為民喉舌的職責並沒有興趣，因此建議大家就別為難他了，應該踴躍投票讓他卸下立委職務，讓他可以轉而去更適合他的行政部門服務。

新黨主席辦公室秘書陳品維則挖苦，陳時中等中央大官跑去中正萬華時，林昶佐緊緊站在大官們身邊，看來他真的很想到中央當官，所以大家就別再為難他讓他當區域立委了，應該趕快對罷免投下同意票。

至於林昶佐適合做甚麼位置呢？ 王萬邦表示，現在是民主社會，所以新黨大黃蜂要舉辦有獎徵答活動，請大家在新黨打假除亂臉書粉專上留言投票，若能有民眾猜對林昶佐被罷免後的新官位，就要送出一百份雞排。歡迎大家在出門投票罷免林昶佐之餘，也積極投入有獎徵答活動。