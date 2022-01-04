施姓男子4年前在南投設置宮廟擺設神明，除了供己也供其他經人介紹前往該處之他人拜拜、問事、化解冤親債主，然而施男卻向一名女子謊稱冤親債主比較重，要幫她將不好的氣排掉，藉機帶入宮廟房間內以手指性侵，最高法院將施男依強制性交罪判刑3年6月定讞。

被害女子聽聞其男友之姐表示施男的宮廟可供人問事，以消災解厄，且其遭逢官司，於是與男友的親友在2018年1月19日下午1點，共同前往宮廟向施問事，施先向她問生辰八字後，利用她急迫無助之心態，向她訛稱債主太重，要幫她把不好的氣排掉。

施男將被害人帶入房間，先假意詢問她可否幫忙按摩，之後藉機揉摸她胸部，假稱要排除穢氣並用手指插入她的私處。

一審及二審考量施男利用被害人急迫無助之心理狀態加以性侵，所為實應嚴予非難，且他犯後始終否認犯行，迄今仍未與被害人達成和解，判刑3年6月，上訴後，最高法院駁回確定。

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