受到全球新冠肺炎疫情影響，半導體出現前所未有的缺貨潮，使得相關產業鏈的廠商獲利都出現翻倍成長，讓不少想進入科技公司的人趨之若鶩。有位在國立大學教書的大學教授看著身邊的同儕、學弟妹都領超過300萬年薪，而自已一周僅要教課9小時，但年薪只有140萬左右，讓他思考是否應該要投入業界，引起網友們熱烈討論，儘管不少人建議他可以先去業界賺錢再重回學界，但有另一派人認為，教授是終身職，應該要多開發創業、顧問等未來無可取代的能力與機會，「別傻了，轉去當工程師等中年失業。」

該名網友在PTT論壇Tech-Job版上發文表示，從資電博士畢業後在國立大學任教，年薪約140萬左右，一周上課9小時，其他時間可以隨自己安排，「同期的同學在發哥（聯發科），幾乎都600萬以上，靠股利也算財富自由了，最近他們部門在招人，問要不要考慮，450起跳。」

原Po看著大家都飛黃騰達，忍不住開始思考是否要離開學界，「看著大家都飛黃騰達，看到自己現在這個薪水，覺得到底在幹嘛？陷入長考，懇請板上先知、過來人及引路人給一點方向。」

文章引起網友們熱烈討論，正反兩派意見都不少，有人認為既然有金錢方面的需求，那就可以去業界試試看，「如果發哥給你450w且不太加班，那我覺得值得考慮。因為你會羨慕表示你缺錢XD」、「先去吧，撈到想休息再回學校也ok 到時又有業界資歷」、「去了還能回來啊，有什麼好猶豫的。」

但也有網友認為，不要去比較好，反倒可以運用教課以外的時間，尋找當公司顧問或自己開公司等無可取代的能力，「只是現在可以領到這種行情，未來很難講」、「可以拿空閒時間去投資或幹嘛阿，年薪一定不只140萬」、「國立大學教授是終身職，傻了才轉去發哥等中年失業」、「傻了才去發哥，大學教授爽到歪頭，社會地位又高」、「很多頂大的教授借調到公司，什麼事不做，掛個處長、協理以上職等，多爽，千萬別傻傻去當個工程師。」

此外，有網友提醒原Po應該從工時、待遇、自由度、家庭時間及健康等角度去思考，且每個人的狀況不盡相同，並沒有標準答案，「管理別人跟被管，這種心態能克服嗎？往往比錢更重要」、「看你自己怎麼想吧，想賺錢就去，想穩定就待，沒那麼難，人生也不是做了這個決定就會毀掉，都還有很大的空間。」