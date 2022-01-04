6年前台北市李姓男子酒後在家中持刀砍死妻子，一審輕判8年、刑之執行後監護3年，台灣高等法院更一審維持一審刑度，上訴駁回定讞後，檢察總長認為高院審理時李男已與死者家屬達成和解，法官量刑不當提非常上訴後，最高法院將李改判刑7年6月、監護3年。

李男、顏女是夫妻但感情不睦，經常起口角還曾互毆提告傷害，且李男患有酒精使用障礙症，酒後容易情緒失控；2016年11月15日凌晨2時許，他與顏女一起喝酒後發生口角衝突，他一氣之下，到廚房拿出水果刀朝顏女身上狂砍，再朝自己胸口猛刺自戕。

鄰居聽到顏女淒厲求救聲立刻報警，警消趕到現場後，將李、顏送送醫救治，李男急救後撿回一命，但顏女因身體被銳器割創造成動脈及氣管橫斷，出血性休克死亡。

士林地院一審認為李男殺妻是因喝酒而致精神障礙，並使其辨識能力降低，符合減刑要件將他輕判8年、監護3年，高院二審認定李男殺人是酒後自招行為不予減刑，將他改判14年，最高法院撤銷後，高院更一審維持一審判決，最高法院駁回上訴後，檢方提非常上訴。