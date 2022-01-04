邱澤和許瑋甯去年合作電影《當男人戀愛時》假戲真做，上月兩人拋出震撼彈宣布已經登記結婚，但否認雙喜臨門，許瑋甯婚後對結婚一事相當低調，昨(3日)她曬出成為人妻後的首張近照，可見她側面看著鏡頭，背後有自然陽光陪襯，引來近12萬人按讚，還有網友虧是不是老公掌鏡？笑說是：「邱澤視角」。

邱澤和許瑋甯先前合拍電影，因女方上傳一張疑是在男方家所拍的美照，引發緋聞，但許瑋甯第一時間否認，稱是邱澤在群組上傳該張照片，因許瑋甯覺得很美，經過邱澤同意後才上傳，否認秘戀，但上月兩人就跳過認戀，直接宣布結婚，消息傳回大陸也癱瘓了微博。

許瑋甯婚後首曬美照。（圖／翻攝自anno8o7 IG）

由小S（徐熙娣）主持的《熙娣想聊》上周播出第二集，請來的正是剛升格為人妻的許瑋甯，但拍攝當時許瑋甯還沒認戀，而身為許瑋甯好友的小S也在節目中「神預言」兩人有火花，鏡頭前質問許瑋甯：「你該不會心裡有鬼吧？」許瑋甯當時機靈反回：「沒有，妳很煩耶！」，也難怪許瑋甯公開喜訊後，小S第一時間便虧許瑋甯：「妳真的很假耶！」

昨許瑋甯曬出自己在陽光下的美照，寫下：「Today」，並附上太陽的表情符號，網友回應：「美麗幸福的邱太太終於出現了，可惜沒有邱先生」、「剛剛還想說怎麼會晃那麼大，原來是姐姐的美也撼動了天神」、「老公視角嗎」、「妳老公何時也能露個臉？」、「很神奇的，現在才發現妳跟邱澤真的有夫妻臉」。