新北警新莊分局偵查隊長古新民，3日晚間10時許酒後駕車，行經台北市重慶北路、敦煌路口遭北市警保安大隊的攔查並酒測，酒測值達0.6mg／L，警方依法逮捕，依公共危險罪嫌送辦，檢察官4日上午諭令3萬交保。

據了解，古新民酒後駕車自高速公路駕車返回住家，行經路檢點遭「自己人」攔查，他一度想要拒絕酒測，自認為昨天中午喝的酒，到晚上已經代謝，沒想到經酒測，已經超過標準值很多，警方訊後依法送辦。

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