不少人外出採購會自備環保袋，但有時忘了就會向店家借籃子。近日一名網友在內湖逛全聯的時候，意外發現有民眾採買完後直接將全聯菜籃放入後車廂離開，引發網友熱議，如果有借有還就沒問題，但建議還是自己帶袋子比較好。另也有網友曾分享淡水某間全聯的公告照片，公告內容稱年終盤點發現少了142個菜籃和3台小推車，希望大家可以盡快歸還，否則以後就沒菜籃可用了。

一名女網友在臉書社團《我是東湖人》上發文表示，在台北內湖區某間全聯購物結束後，在地下停車場看到一對男女購物以後，竟然直接把兩個全聯的籃子放在後車廂開車離開，雖然不浪費錢買塑膠袋確實很環保，但相信自己帶購物袋會更好。

貼文引起網友討論說，有些網友覺得直接帶賣場的籃子回家，實在有點不妥，但也有網友認為眼見不一定為實，也許對方有先跟店員借籃子，只要記得歸還就沒事。「我親眼見過，客人吿訴店員說：籃子他先帶回，明天再拿來還！店員說：好」、「我也借過全聯的推車」、「眼見不一定為實，我也借過7-11的籃子回家」。

先前也有人在臉書上分享淡水某間全聯出借菜籃，結果年終盤點，發現少了142個菜籃和3台小型推車，當時引起網友熱烈討論，不少人驚喊扯。「很多人都這樣，買東西不會買袋子，硬要借籃子99％借了不會還」、「給方便當隨便，真的很多人都這樣！」另也有自稱是頂好員工的網友透露，曾看過有民眾提著全聯菜籃來購物。