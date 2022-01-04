宜蘭市84歲楊姓老婦昨天（3日）晚上近8時許，倒完垃圾後準備離去，但楊姓老婦從垃圾車前方經過時，垃圾車駕駛陳姓男子疑因視線死角，撞上楊姓老婦，導致對方右手有開放性骨折等傷勢而送醫。

警方表示，宜蘭市公所垃圾車當時沿宜蘭市神農路往礁溪方式行駛，清運垃圾時，與穿越馬路的行人發生碰撞，警消到場後將傷者送醫治療，駕駛經酒測無酒精反應。警方提醒，大型車輛視線死角多，民眾應保持適當距離。