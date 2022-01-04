視線死角？ 8旬老婦遭垃圾車撞傷骨折 11:172022/01/04 中時 李忠一 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 宜蘭市公所清潔隊昨天在清運垃圾時，垃圾車撞上楊姓老婦，導致老婦受有骨折等傷勢送醫。（民眾提供／李忠一宜蘭傳真） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 宜蘭市84歲楊姓老婦昨天（3日）晚上近8時許，倒完垃圾後準備離去，但楊姓老婦從垃圾車前方經過時，垃圾車駕駛陳姓男子疑因視線死角，撞上楊姓老婦，導致對方右手有開放性骨折等傷勢而送醫。 警方表示，宜蘭市公所垃圾車當時沿宜蘭市神農路往礁溪方式行駛，清運垃圾時，與穿越馬路的行人發生碰撞，警消到場後將傷者送醫治療，駕駛經酒測無酒精反應。警方提醒，大型車輛視線死角多，民眾應保持適當距離。 不爽女友提分手 黑鷹飛行員拿性愛片威脅嗆：我可以讓妳紅 新北偵查隊長酒駕遭北市警逮！火速記大過拔官考績丙 #垃圾車 #楊姓 #老婦 #宜蘭市 #駕駛 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 澎湖水族館聯外陸橋 1周遭撞2次 04:102022/01/03 地方新聞 通緝犯拒檢衝撞 警轟6槍逮人 04:102022/01/04 社會新聞 凌晨國一南下嘉義段大貨車追撞車禍 遭撞駕駛命危 10:132021/12/31 社會 喪妻太苦 男灌威士忌上路又撞死老婦 天天跪靈堂獲緩刑 08:492021/12/31 社會 2022年汽車智慧化 智慧座艙將成主戰場 07:002022/01/01 財經 台南廂型車攔腰撞大貨車 男爬出女受困 2人昏迷送醫 08:572022/01/04 社會 男深夜拒攔檢猛踩油門撞警 遭拘提到案3萬元交保 18:312021/12/30 社會 小客車自撞分隔島側翻右車道 遭國道客運追撞釀2傷 22:082022/01/01 社會 曳引車高速對撞 駕駛雙亡 04:102022/01/01 社會新聞 瑞芳台2線砂石車對撞水泥車 駕駛雙亡 09:082021/12/31 社會 高雄路口與公車伯對槓 重機男被查出「越級」更慘 17:002022/01/02 社會 砂石車行少東濱海公路對撞「頭顱破裂」亡 留孕妻獨跨年 22:342021/12/31 社會 驚悚畫面曝光！板橋曳引車擦撞機車 騎士遭輾臟器外露慘死 13:212021/12/30 社會 社會熱門新聞 羨慕長榮海運40個月年終？律師突破盲點：不如找年均10個月的 - 社會 用機車佔停車位爆口角 警用1招意外讓駕駛都笑了 - 社會 新北偵查隊長酒駕遭北市警逮！火速記大過拔官考績丙 - 社會 女大生傳裸照暗示「請我喝酒能亂性」 真遭2學長性侵亡 - 社會 菲籍男跨年夜遺失錢包直呼「BAD NEW YEAR」 暖警讓它逆轉 - 社會 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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