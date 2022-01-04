桃園3日有名在桃機停車場工作的女清潔員確診，Ct值11，其足跡曾到過中壢忠貞市場擺攤，市長鄭文燦4日出席衛生福利部桃園醫院「桃醫X戰役」新書發表會，他指出，忠貞市場將從午後休市3天，將設置3處社區採檢站，採高強度防守。

鄭文燦說，已針對忠貞市場做相關人員的匡列，中央流行疫情指揮中心稍早經討論後，為讓採買民眾有更安全的採購環境，決定讓忠貞市場自4日中午後休市3天，更要在忠貞市場附近設置3處社區採檢站，呼籲有症狀的民眾可以至醫院或是3個社區採檢站採檢。

鄭文燦表示，忠貞市場範圍大，採買民眾不特定，為此市府與指揮中心採取高規格、高強度做法防守，現在區公所、里長等人已經在做休市準備，最快4日下午會設立第1個社區採檢站。

談及4日傳出多名新增確診者，鄭強調，一但有新的確診案件會落實即時疫調、匡列、採檢、隔離，足跡環境也會進行消毒，桃機由三三化兵群負責，忠貞市場由環保局清潔大隊負責。

有媒體問及防疫計程車隊司機目前正在採檢中，是否會影響出入境的疏運？鄭文燦回應，已和機場公司交流還是依防疫為優先，防疫車隊預計增加到982輛，足跡有重疊的目前已採檢330人，將擴大採檢至700人，一定要確保司機安全無虞才會開始服務、投入營運。

鄭文燦指出，機場部分打第3劑疫苗，已要求所有機組人員、地勤人員、服務人員、外包廠商、防疫機隊都要施打第3劑疫苗，覆蓋率必須達到100％。