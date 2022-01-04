投保時「理智」嗎？為進一步保障高齡消費者，金管會擬將壽險投保評估門檻一律拉齊到65歲，行銷人員及壽險公司核保時必須確認65歲以上保戶，有沒有分辨不利自己投保權益的能力，即有沒有足夠的知識、判斷能力、神智清不清楚等，並要作成評估紀錄。

現行投資型保單是65歲以上投保就要評估投保適當性、要錄音錄影，且要事後電話訪問，確認投保意願；若是投保有解約金的傳統型保單，評估門檻則是70歲，且年繳10萬元或躉繳100萬元以上的保單，保險公司要在保單契撤期間，確認70歲以上長者的投保意願。

據了解，金管會近期規畫將所有投保評估門檻，一律拉齊到65歲，無論是投保投資型保單或是有解約金的傳統型保單，只要是65歲以上，壽險公司銷售人員、核保人員都要確認其投保當時是否有分辨能力，是否買到適合的商品，即要避免長者有金融知識不足、思考速度不敏捷、理解力已不足、或情緒低落等情況，投保不適合其年齡及需求的保單。

即65歲以上長者投保保單時，若已無法判斷不利自身權益的情況，壽險公司即不可以承保。

據壽險公會統計，到2020年底65歲以上國人投保有壽險保單者，共有228.3萬人，約占所有投保人數的13.95％，主要投保商品都是人壽保單，65歲以上長者投保意外險或健康險，則都不到該險種投保人數的10％。

而據壽險公司統計到2021年9月底，投資型保單要保人共近338.4萬人，其中65歲以上約近38.5萬人，占率逾11％。

2025年台灣就要進入超高齡社會，即65歲以上人口占率將逾20％，未來高齡者投保占率亦會跟著提高，因此金管會打算進一步保障高齡者的金融權利，規劃將相關金融評估及確認意願的門檻，拉齊到65歲。

同時未來保險業務人員的在職訓練，亦要增加公平對待高齡客戶的課程。