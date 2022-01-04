台中一名何姓男子，抓包妻子家家（化名）偷吃小她7歲的王姓男同事，不但親眼目睹兩人在住家附近擁抱、親吻，還被監視器拍下多次帶王男回家留宿，何男憤而向兩人提告求償100萬元。家家辯稱王男是來修理水電，時間太晚才留他睡沙發，王男則自稱是同志，把家家當閨蜜。台中地院審理認為，兩人侵害何男配偶權情節重大，判決兩人連帶賠償何男20萬元，可上訴。

根據判決書，何男2016年與家家結婚，育有2名子女，原本婚姻和樂，但家家於去年3月開始上班後，作息改變、行蹤異常，何男察覺有異，開始留心妻子行蹤，某次在住家附近目睹她和小她7歲的王姓男同事擁抱、熱吻，氣得帶孩子回老家住，要求和妻子分開幾天冷靜一下。

誰知，何男離家後，家家馬上帶王男回家過夜好幾天，2人時常一起出門上班，王男甚至拿著何男家的鑰匙、感應器自由進出，兩人還在電梯內有親密動作，通通被監視器拍下。

家家辯稱，王男是來幫忙修理水電、幫忙釘製DIY置物架，修完時間很晚，回家會打擾到其早起家人，讓他走會虧欠人情，才讓他留宿睡在沙發。

王男則稱家家知道他受性別認同之苦，常關懷、鼓勵，兩人以姊弟相稱，是閨蜜好友，絕非男女交往關係，還提出他和一名男子頭部互相倚靠的照片作證。

台中地院法官認為，家家曾在與何男對質時提到，若何男撤告，就會停止和王男往來，且監視器畫面也拍下2人親暱互動、多次留宿，而王男提供的男男照片並無任何擁抱、親吻之動作，無法證明他僅能與同性而無法與異性發生情感交流，認定2人互動逾越已婚女性與男性間之正常社交往來範疇，判連帶賠償何男20萬元，可上訴。