台灣路上有許多弱勢人士賣餅乾、口香糖，一名網友日前在台北車站附近遇到一名阿嬤跟他推銷口香糖，婉拒不買後竟被阿嬤當街罵沒愛心，讓原PO聽了傻眼並將經歷PO上網，引發網友熱議。

這名網友昨天（3日）在PTT發文，指當天經過台北車站時遇到一名阿嬤遞一條口香糖給他，向他推銷口香糖，但原PO沒有要買，只點頭示意跟他說謝謝，發現原PO不買後，阿嬤竟然當眾罵他「沒愛心」，讓原PO傻住。

原PO表示，因為不買口香糖被罵沒愛心，讓他非常不爽，就是聽說賣口香糖的都很有錢所以才不買，「說不定你還比我有錢，沒愛心什麼啊」。

對此，網友看了原PO的遭遇後紛紛留言，分享自己的類似經歷：「有一次要買阿婆說50元，嚇到沒買就被罵了」、「有遇過假裝在發贈品的，等你接手就跟你要錢」、「我上次也遇到，我回說『抱歉，我不是沒愛心是沒錢，還是你把輪椅給我，我賣掉可以吃一個月』，然後他就送一盒口香糖給我了」。

還有網友建議原PO這樣回擊，「當她的面拿1000塊去丟7-11捐錢箱啊，問她捐多少」，或是直接回阿嬤「謝謝，所以我才有錢」、「就回她愛心不想用在你身上」、「你就回她，對阿」。