很多女性判斷異性是否對自己有好感的方式，都是看對方有沒有主動追求，不過也有例外，星座運勢網站「星座愛情運勢」分析，巨蟹座、金牛座、雙子座、獅子座、雙魚座、水瓶座的男人就算面對喜歡的人，也不一定會主動，從他的行為很難看出他的真實想法。

▍1.巨蟹座

巨蟹男給人一種踏實穩重的感覺，是可遇而不可求的「可靠男」，他們不主動，是因為性格內向，不知道要如何跟女孩子相處。這也恰恰說明了他們在感情方面經驗不足，不懂得怎麼撩妹，更不好意思窮追不捨、獻殷勤。

▍2.金牛座

主動找金牛男，他們回覆速度都很快，卻很少主動找你，他們會這麼被動，其實是因為精力不足，他們把大部分的心力用在賺錢，沒那麼多時間分給感情世界，他們覺得等自己賺夠了錢，身價提高，自然會有優質對象出現，所以不用急著主動追求。

▍3.雙子座

雙子男在感情裡想很多，不會照著直覺走，他們其實很玻璃心，害怕被拒絕，如果主動追求卻失敗收場，會讓他們非常洩氣，因此他們更傾向喜歡被動等待，有人主動示好，他們才會採取行動。

▍4.獅子座

獅子男認為，自己這麼優秀，應該要擁有很多愛慕者，他們的示好都是點到為止的，他們覺得感情不能強求，更何況「天涯何處無芳草」，主動追求多丟臉？女朋友是死纏爛打追來的，想想都覺得名譽掃地。

▍5.雙魚座

朋友成群的雙魚男，容易會誤入感情困境，或許是因為把誰都當朋友，和誰都掏心掏肺，與異性朋友都處於一種曖昧不明的狀態，不知道自己到底是想交友還是想戀愛，當他們覺得兩人應該是好友關係，為了避嫌也不能太主動。

▍6.水瓶座

水瓶男擅長偽裝，表面上雲淡風輕、道貌岸然，其實面對喜歡的女孩時，內心可說是波濤洶湧，可是理性卻告訴自己：要冷靜、要有策略。於是他們裝做漫不經心，其實是在等「小魚」自行上鉤。

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