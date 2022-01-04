一名公路總局第五區養護工程處外包廖姓工人去年12月29日進行橋梁養護作業時，不慎從台61線東石段濱海橋落水失蹤，相關單位經多日搜索皆一無所獲，在熱心民眾提供船艇下，家屬這幾天也參與搜救，今恰巧是廖男落水第7天，廖男弟弟在聲聲呼喚中，發現蚵棚下卡著一具浮屍，雖面容已難以辨識，家屬從工人衣著指認就是失蹤廖男。

去年12月29日上午11點多，家住彰化的30歲廖姓工人在搭設施工架時，不慎從台61線東石段濱海橋落水失蹤，即使已過黃金72小時，嘉義縣消防局、海巡人員和民間救難協會仍不放棄，家屬也在網路上尋求協助，請家中有漁船、橡皮艇或水上摩托車等相關搜救設備民眾提供協助，並呼籲釣友留意有沒有看到廖男蹤影。

今廖男弟弟搭船艇在出事水域一帶來回搜尋，並頻頻呼籲哥哥的名字，9點左右在距廖男落水點約1、200公尺遠的蚵棚下發現一具穿著工人服的浮屍，立刻通報消防人員前往打撈，經廖男弟弟和媽媽指認，初步認定浮屍就是廖男。

由於今天是廖男頭七，且發現者又是廖男弟弟，搜救人員推測，或許冥冥中死者就在等著被家人尋獲。