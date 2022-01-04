台南沿海蚵農駕膠筏前往台南市區漁會前的安平漁港海域，要求政府提出解決方案，保障本土養蚵產業。（洪榮志攝）

近年來國產蚵市場受到越南進口蚵的衝擊。（洪榮志攝）

「重視本土蚵農、加強邊境藥檢！」數十位台南沿海蚵農4日上午駕著膠筏前往台南市區漁會前的安平漁港海域，鳴笛抗議越南進口蚵年年增加，甚至混充台灣蚵搶奪市場，導致目前市面上有9成越南蚵，不僅嚴重衝擊國產蚵的銷售，還存在食安問題，讓蚵農叫苦連天，要求政府提出解決方案，保障本土養蚵產業。

蚵農指出，進口越南蚵肉的成本價約120元，台灣蚵則因人工剝殻成本高約為160元，導致盤商在有利可圖的情況下，紛紛採購越南蚵肉，甚至混充台灣蚵高價出售，讓消費者根本無法分辨，嚴重擾亂市場。

蚵農要求政府應該加強邊境檢測及輸入食品查驗，嚴格控管進口蚵安全無虞，並研議產地標示方法，讓消費者可以清楚知道蚵的來源，避免進口蚵混充國產蚵，後續造成食安疑慮。

此外，蚵農還要求改變現有盤商壟斷模式，希望政府提出解決方案，將現有待收成的國產蚵銷售出去，以保障蚵農生計。

台南市區漁會理事長林士傑指出，台南市外海浮棚式養蚵數量約9000餘棚，年產量約4500噸，去殼後的蚵肉約600多噸，每年從10月開始放養，先自嘉義購入中蚵養殖至12月到翌年1月即可收成，以供應農曆過年前的民生需求。但今年至11月間已進口越南蚵肉1331噸，低價越南蚵還混充台灣蚵搶食市場，造成盤商已抽手不收目前盛產的台南蚵，盼政府協助蚵農解決困境。

台南市區漁會總幹事林鈺昕也認為，國產蚵因產地直銷較為鮮甜，越南進口蚵則存在諾羅病毒問題，但消費者從外觀上根本分不出來；目前市面上有8至9成是越南蚵，並大量流入夜市、小吃及傳統市場，容易造成食安問題，有必要加強查驗把關。

市府農業局副局長陳仲杰回應說，對於落實進口蚵管制訴求，市府將轉請中央主管機關，針對進口蚵逐批查驗，用最嚴謹的標準為國人把關。另外，市府短期也將輔導蚵農申請生產溯源標示，搭配推廣活動讓消費者認清並購買台南蚵；長期則將結合中央及地方資源，輔導在地漁會提升產業競爭力，並建立台南蚵品牌，協助養蚵產業永續經營。