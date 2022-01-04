農委會為確保民生消費需求穩定，已盤點外界關心的三項重要農產品乾香菇、白鯧魚及雞蛋供應情形，並蒐集最新農產品批發行情資訊，同時加強調配措施，確保國人能以合理價格購得所需食材。

農委會表示，年節將屆，外界關切白鯧魚價問題，茲因白鯧價格易受海洋捕撈不確定等因素影響，再加上年節前消費者送禮、圍爐聚餐及祭祀等用魚需求增加，2021年白鯧進口量較2020年增加1255公噸，冷凍白鯧供應無虞外，也請產銷團體釋出金鯧、紅色吳郭魚、石斑魚（時來運轉）等象徵吉利討喜魚種；另春節前5日加強調配13處消費地批發魚市場供應量由平日350公噸提升至450公噸，讓年節期間水產品供應充裕，滿足消費者所需。

農委會指出，日常食材雞蛋因屆消費旺季，入冬來氣侯日夜溫差大，造成蛋雞產蛋量下降，市場需求緊俏，目前雞蛋批發價格為44元／台斤，位於相對高價區。農委會已請產業做好生物安全防護與防寒措施，休產母雞投入生產，並請蛋商加強雞蛋各通路調度，充分供應消費者需求，雞蛋價格應可持穩。

至於全年供應的乾香菇部分，農委會指出，目前正值主要產季，受生育期白天高溫乾燥影響，產量較去年略減2成。但因疫情，餐廳團膳消費需求略降，整體供需相當。近期產地價格為900至1200元／公斤，與往年同期相近，可充分供應，價格平穩。

農委會最後表示，目前各項農產品供應充足，為應消費需求量大增，除持續監控各項物資的價格與供應量，亦將以滾動方式加強調節市場供需。