澎湖漁民謝萬發3日獨自駕船「龍明利168號」出海，中午卻發現船漂流至尖山電廠海域擱淺，船上無人並懷疑落海，海巡及空偵已漏夜迄今展開海陸空大搜索。

海巡署第十三巡防區指出，連日海象趨緩風浪小，湖西鄉漁民66歲謝萬發3日清晨從龍門港報關出海，原計畫備餌再出海捕撈土魠魚，卻遲遲不見返航回港，家屬於中午12時30分緊急向龍門安檢所報案協尋。

同村友船動員集結出海找人，隨即竟在鄰近海域的尖山發電廠排水處發現謝萬發駕駛的龍明利168號小船已擱淺在岸際，船上引擎仍發動中，人卻不見蹤影。

初步研判謝男疑似落海失蹤，海巡署金馬澎分署第十三巡防區立即發動所屬第七岸巡隊及第八海巡隊展開海陸搜索，同時協請空偵隊直升機支援空中搜尋，但漏夜搜索仍未果。

把握黃金72小時救援期，搜救行動4日上午持續進行並擴大搜尋範圍，第七岸巡隊出動24車36人，海巡隊巡防艇及龍門港友船也加入搜救行列。