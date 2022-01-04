高雄復興路派出所員警日前巡邏時，與一台機車發生碰撞車禍。（翻攝照片／洪靖宜高雄傳真）

高雄復興路派出所員警日前巡邏時，與一台機車發生碰撞車禍，71歲的女騎士當場摔倒在地，監視器拍下車禍過程嚇壞路過民眾，受傷的女騎士臉部輕微擦傷、手腳輕微擦傷，送醫後無大礙，員警後續也到醫院慰問，一度傳出開車的員警非值勤時間，警方強調調出當天班表確實為巡邏勤務。

復興路派出所員警於上個月28日9點55分駕駛巡邏車出門巡邏時，與一輛機車發生車禍，監視器拍下，巡邏車於復興三路準備左轉一德路，71歲的邱姓女騎士則是直行，於路口發生碰撞，女騎士被撞倒地，因兩邊皆為綠燈，車速都不算太慢。

邱姓女子臉部輕微擦傷、手腳輕微擦傷，及機車輕微刮損，經通報119救護車送阮綜合醫院治療後尚無大礙，員警後續也到醫院慰問，並持續保持聯絡，以協助後續理賠事宜，而巡邏車上兩名員警並無受傷，但巡邏車左前車頭刮損、保險桿破損。

至於一度傳出當時開車的陳姓員警非值勤時間，警方強調已調出勤務表，確認當天陳姓員警與另名員警正執行9至11時的巡邏勤務，車禍後續會依陳員肇責來進行處分。