女星侯怡君去年5月宣布與長跑20年的蕭大陸結婚，卻爆出小三風波，氣得衝去電視台示威，連丈夫舊愛張金鳳都被拉進渾水，一度引起社會熱議，侯怡君最終原諒蕭大陸，表示會繼續過著幸福人生，盼能快點受孕過明年的母親節。昨（3日）侯怡君突爆超大喜訊，讓外界瘋猜是不是懷孕了。

侯怡君3日傍晚在臉書開心地發文：「新年一開始就收到期待已久的好消息……真是令人開心極了！」並反問：「正在看的妳會不會是讓我收到另一個好消息的人呢？」接著曝光一張自己運動後的照片，素顏的臉龐紅通通，氣色非常好，膚況也看不出實際年齡，很會保養。

儘管沒細說是什麼好消息，但眾多網友都在底下留言祝賀：「不管是什麼好事，卯起來恭喜你」、「有收到侯姐送的紅包袋跟一封信，真的很開心」、「你有了是嗎？」、「恭喜哦⋯⋯我想你應該準備好了！」，連藝人梁佑南、兵家綺都留言：「恭喜恭喜」、「很期待～心想事成」。

喜愛小孩的侯怡君，近幾年都在專心備孕，根據《鏡週刊》報導，3年多她取卵近20次，形容過程像生不如死，卻失敗3次，不過她仍盼望懷孕，曾私下對親友說：「他（蕭大陸）最大心願是我懷孕，要不然他日子也難過」。