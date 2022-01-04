藥華藥(6446)P1101納入美國最大連鎖醫院凱瑟醫療集團給付，今日以280元開出後，一度翻黑至259元，振幅超過8%，所幸低接買盤熱絡，股價再度翻紅，漲幅約3%。

藥華藥旗下新藥Ropeginterferon alfa-2(P1101簡稱Ropeg)在2021年11月取得美國藥證，在美國開始銷售後，藥華藥美國子公司也快速與各大保險公司洽談，提高Ropeg在美國的保險覆蓋率。

藥華藥P1101納入美國最大連鎖醫院凱瑟醫療集團給付，凱瑟醫療集團(Kaiser Permanente)是美國最大的財團法人連鎖醫院，擁有39間醫院及700多間醫療機構、超過30萬名員工，其中醫師超過2萬名，護理師超過6萬人。凱瑟醫療集團在美國的營運橫跨8個州(包括加州、華盛頓州、奧勒岡州、科羅拉多州、夏威夷州、喬治亞州、馬里蘭州及維吉尼亞州)以及華盛頓特區，在全美擁有超過1200萬名會員。這些州在美國屬於相對富裕且老年人口集中的州，凱瑟醫療集團在這幾個重要的州擁有非常大影響力。

藥華藥指出，這次的凱瑟醫療集團藥物處方集，Ropeg在給付上沒有任何限制。相較於另一個被FDA核准用於PV的二線藥物Jakafi，則受到了需事先取得保險公司給付許可（Prior Authorization PA）的限制。Ropeg因給付上沒有限制，可以造福更多需要用藥的病患。