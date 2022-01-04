央行委請臺灣銀行公開發售第三輪生肖紀念套幣系列第六套「壬寅虎年生肖紀念套幣」。此次銷售採「網路預購」及「臨櫃銷售」兩種方式，民眾自本(111)年1月4日上午10時起可上網預購，或於1月19日起，前往臺灣銀行各分行(簡易型分行除外)臨櫃購買。本套幣銷售數量為9萬套，「網路預購」及「臨櫃銷售」各配售4.5萬套，每套售價新臺幣1800元；網路預購者每人最多可申購10套，臨櫃購買者每人每次限購2套。

此次套幣採銀幣(面額新臺幣100圓)及銅合金幣(面額新臺幣10圓)各一枚組合成套，以先進技術鑄造，展現多元的鑄製工藝之美。銀幣含銀1英兩，正面以局部鍍金的「虎」圖樣為主題，背面為臺東蘭嶼雅美(達悟)族祈求豐收的慶典儀式「飛魚祭」；銅合金幣正面以生肖「虎」為主構圖，背面則為部分上彩的「山茶花」。

該套幣包裝盒設計新穎，底座及展示架結合成一體，豎立時可雙面展示，提供更佳的賞玩體驗；並以珠光斜織紋紙盒盛裝，包裝精緻，極具珍藏價值。