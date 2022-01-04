針對2021年表現較為失色的中國股市，PGIM保德信中國品牌基金經理人許智洋指出，從指數來看，近期滬深300指數仍在區間波動，短期持續整理築底，之前曾挑戰年線未能站穩，後續觀察年線將成為是否轉多之關鍵指標；而就經濟數據來看，中國12月官方採購經理人製造業PMI較前一個月微升至50.3，非製造業PMI也上升至52.7，雙雙高於景氣榮枯分界。

許智洋進一步表示，中國官方對於經濟支持的方向相當鮮明，中國近期發布的「十四五」國家信息化規劃提出，到2025年，中國的數位技術創新能力將顯著增強，預期2025年線上零售額將由2020年的11.8兆人民幣，增加至17兆元人民幣，5G用戶普及率亦可望由15%達到56%，網民規模預期目標由9.9億增加至12億人。

另外，許智洋分析，中國人行行長表示，中央經濟工作會議精神主要體現為三個「穩」，一是貨幣信貸總量穩定增長，二是金融結構穩步優化，引導金融機構加大對實體經濟、科技創新、綠色發展的支援，三是綜合融資成本穩中有降，預期在政策方向引導之下，對於中國經濟與股市將帶來支撐。