戴德梁行不動產估價師事務所所長楊長達今（4）日表示，2021年5月台灣新冠疫情爆發，全台實施逾兩個月的三級警戒，但疫情衝擊並未澆熄土地交易市場的熱度。根據戴德梁行統計，2021全年土地交易量高達2893億元，未能締造連續三個年度衝破3000億元的紀錄，留下了遺憾！但也為2021疫情年度劃下特別的句點。

戴德梁行分析，住商工等三大類土地交易佔比，已連續三年呈現4:4:2的分布，也就是開發商主力需求的商業、住宅土地交易合計約佔總交易量的八成，交易總金額約在2500億元左右。

楊長達表示，2021全年度建物買賣移轉棟數可望達到34萬棟，與十年均量31萬棟之差距仍在拉大中，顯示投資性買盤已活躍於市場，因此，央行持續緊縮房地貸款成數，並不意外。

楊長達表示，從2021年全年來預估2022年的價量，相信央行政策會讓買賣的量，相對變少；但台中土地已不斷上漲，2020~2021年已上漲二到四成，這個比例是非常高的，