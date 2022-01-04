戴德梁行今天舉辦「2021年不動產市場回顧與展望」報告，戴德梁行資深協理薛惠珍今（4）日表示，2021年好旺！商用房地產交易量1528億元，創下歷史新高；展望2022年，根據手中物件和市場貨源，今年要再創佳績，再突破1500億元，是一大挑戰，求穩則有機會。

薛惠珍表示，在疫情影響下，台北市2021年第四季台北市A級辦公大樓空置率為4.1%，較上季微幅上升0.5個百分點，主要係因新光人壽及渣打銀行等金融集團辦公搬遷，致釋出大面積辦公空間。

有些產業，如科技產業有擴編。整體空置率仍處低點，全年胃納量逾17000坪，租賃市場持穩。

在租金方面，為因應疫情，縮編與擴編互有消長下，需求持穩，租金漲幅收窄，全市平均租金每月每坪2620元；以信義區每月每坪3210元為最高，敦南區每月每坪2420元次之。

其中，信義區台北101大樓於本季再次揭露數筆高樓層每月每坪突破4000元之租賃成交紀錄。

內湖方面，第四季西湖段空置率下降0.7個百分點至3.3%，主要租賃個案為健康管理業承租「宏匯瑞光廣場」約750坪。

零售商圈方面，薛惠珍表示，總體租金下探。西門商圈方面，以往是觀光型商圈，觀光客必須朝聖的地方，但目前觀光客流失重創商圈發展，租金不斷下探之際，然部分連鎖餐飲業者則把握機會，趁租金低點進場，空置率微幅上升至22.3%。

忠孝商圈方面，租金表現持平，「歐舒丹忠孝概念店」遷移到曝光度較高之忠孝東路四段北側，空置率微幅降至15.0%。

最明顯變化是中山南西商圈，人潮逐漸回復，南京西路一帶店面去化快速，然中山北路服飾店面陸續退租，空置率增加0.6個百分點，上升至7.2%。

在此同時，量販店過去都是開大店，但最近已朝向人口密集地方，開出迷你型超市，讓它展店布局更快速；另外像全聯，朝向精緻化發展。

2021房地產投資大放異彩！第四季投資金額較上季大幅成長40.8%，為463億元。回顧2021全年投資市場收盤締造史上新高記錄，躍升到1528億元較去年成長14%，主要貢獻來自於自用型，為2011年為最高點以來再創高點。

在產業動能持續驅動下，包括廠辦大樓及廠房交易額高達1016億元。

受惠於全球供應鏈重組及台灣疫情相對穩定，第四季度除國內資金搶進工業地產外，亦有外國廠商加碼買進廠房，包括台灣微軟營運以24億元購置南崁工業廠房，台灣美光以12.9億元取得中科后里園區廠房。

金融壽險業方面，去年一整年，也順勢布局投放大筆資金於廠辦大樓；而過去幾年較少，主要是沒有適合的物件。

台北市、桃園、新北市、新竹縣、和新竹市五大縣市，囊括85％成交金額。

十大交易案中，有四筆是壽險收購，其中兩筆是買來要作都更的。