疫情指揮中心昨（3）日晚間公布國內新增1本土案例，該案為本國籍40多歲女性，是桃園機場停車場清潔人員。胸腔暨重症專科醫師黃軒表示，大多數的人都認為醫護人員是最危險的一群，但事實上邊境人員可能因4大因素增加染疫風險，包括工作場所有無症狀感染者、病毒淸除不佳、教育訓練不足，以及機場工作人員通常需要較長通勤時間，增加感染機率，其中又以工作場域有無症狀感染者的風險最高，比率達81.25%。

黃軒今（4）日於個人臉書粉專《黃軒醫師 Dr. Ooi Hean》分析，大部分的人都認為防疫最危險的族群是醫護人員，但全球一有流行病發生，機場邊境相關人員，都是高風險族群，他們面對來自全球各地的旅客，即便旅客都持有PCR陰性報告，也不代表他們不是新冠肺炎的患者。

黃軒提出哥倫比亞的分析，在哥倫比亞埃爾多拉多國際機場內，邊境人員染疫的機率為7.92%，造成高風險的因素包括，第一為無症狀感染者，這一群人佔81.25%，以為自己健康，就繼續堅守工作崗位，反而造成嚴重的傳播、第二是病毒清除不佳，若追蹤確診者21天，會發現鼻咽內，仍存有新冠病毒。

黃軒說，第三是社經地位愈低者，這群人的PCR報告容易呈現陽性，「可能是教育訓練不足導致」；最後則為通勤時間較長的邊境人員，研究認為搭乘大眾交通工具時人較多，本來就是高風險的環境。

黃軒建議，機場邊境人員應該要國際線和國內線完全分開，除實施分艙分流，也要定期每個禮拜做篩檢，另外，相關人員都要反覆加強訓練，尤其是防護裝備、清潔程序、如何維持戴好口罩及消毒洗手，「這些得有人在旁監督機制，或反覆練習而成」。