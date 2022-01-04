警方查獲贓證物包括變造美版鳳凰電波拉提儀器、音波拉提探頭、玻尿酸。（民眾提供／盧金足台中傳真）

偽變造醫美探頭集團成員朱男等5人全案依違反《藥事法》及《商標法》等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。（民眾提供／盧金足台中傳真）

警方兵分16路逮捕朱男等5人，扣案證物經產品代理商鑑驗均偽變造醫美器材，估算侵權市值逾億元。（民眾提供／盧金足台中傳真）

合法掩護非法 中打破獲偽變造醫美探頭集團市值逾億

近年微整形風氣漸盛，快速回春讓人趨之若鶩，中部打擊犯罪中心查獲不法集團先設立合法診所，再仿冒醫美儀器探頭獲暴利，因使用不當造成皮膚燙傷或毀容等後果，發生醫美糾紛，警方兵分16路逮捕朱男等5人，扣案證物經產品代理商鑑驗均偽變造醫美器材，估算侵權市值逾億元，全案依違反《藥事法》及《商標法》等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

刑事局中部打擊犯罪中心4日宣布查獲偽變造醫美探頭集團，朱姓嫌疑人綽號DAVID，為醫美界著名水貨商，自2019年起設立合法診所，指揮旗下成員林嫌等人共組偽變造醫美器材集團，以合法掩護非法方式販賣、租借偽變造醫美音波拉提超音波儀器探頭牟利，藉以獲取不法暴利。

警方兵分16路，查獲偽變造醫美探頭集團成員，包括開設診所，以合法掩護非法的39歲朱姓男子、40歲林女、38歲簡女、30歲劉男、41歲林女，查獲贓證物包括變造美版鳳凰電波拉提儀器、音波拉提探頭、玻尿酸、肉毒桿菌、音波拉提耗材、原廠電波拉提空盒、手機、電腦主機、寄貨單、雙B名車等證物。

警方調查，偽變造醫美探頭集團成看準民眾在意容貌回春需求的市場，淪為不法者大賺美容黑心錢，很多民眾發現效果不佳，美容診所還會遊說長期治療，花錢還買不回青春。

刑事警察局偵查第六大隊第二隊接獲檢舉情資後，報請高雄地檢署指揮偵辦，並與高雄市警察局苓雅分局等單位共組專案小組，掌握朱姓犯嫌在南部地區所投資數家醫美診所，蒐證完備後，去年5月12日持高雄地方法院檢察署核發搜索、拘票，針對朱姓犯嫌等16處住居所執行搜索、拘提。

警方表示，朱嫌等5人去年5月12日逮捕到案後，朱嫌以10萬元交保，因當時正值疫情嚴峻時間，代理商協請國外正牌廠商來台驗證，這幾個月往返終於確定為偽變造醫美探頭，去年12月30日將朱嫌等5人移送法辦。

警方扣案證物經產品代理商鑑驗都是偽變造醫美器材，估算侵權市值逾億元，全案依違反《藥事法》及《商標法》等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

刑事局中打偵查第六大隊副大隊長巫建德表示，微整形快速帶來美麗回春，治療時間快速無恢復期，術後立即有效等優勢，美容商機驚人，查獲仿冒醫美儀器探頭，並非原廠醫美儀器探頭穩定，使用不當極易造成皮膚燙傷或毀容等後果，嚴重危害民眾身心健康並損及社會經濟利益。

扣案證物經產品代理商鑑驗均為偽變造醫美器材，估算侵權市值逾億元，全案依違反《藥事法》及《商標法》等罪嫌移請高雄地檢署偵辦。

警方呼籲民眾如使用醫美相關產品時，要認明包裝上的「醫療器材許可證字號」及「藥品許可證字號」，例如衛部(署)醫器輸、衛部(署)醫器製、衛部(署)藥輸、衛部(署)藥製等字樣，才是經衛生福利部核准的藥物。