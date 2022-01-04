75歲資深男星狄龍（本名：譚富榮）過去以《英雄本色》走紅，1975年他與女星陶敏明結婚，5年後生下兒子譚俊彥，現年41歲的譚俊彥也很爭氣，近年繼承老爸衣缽擔任演員獲得不少肯定，2日他在萬千星輝頒獎典禮2021獲得「最佳男主角」，又奪下馬來西亞視帝，成為雙料影帝，譚俊彥受訪時，狄龍亂入提醒兒子要懂得謙虛，並指兒子今天是幸運獲獎，語重心長在鏡頭前訓了兒子5分鐘，可見平時對兒子的教養嚴厲。

狄龍當年以《英雄本色》在金馬獎封帝，近年來作品量減少，去年3月譚俊彥受訪，透露爸爸前幾年拍戲時曾因身體不適發作暈眩症，加上年紀大了記劇本吃力，才讓譚俊彥堅持要狄龍逐步淡出演藝圈，譚俊彥更透露如今一代不如一代，「我們那輩，不管怎樣都會尊重前輩，但現在突然來個20多歲演員，可能會說不認識狄龍，甚至當場開罵，我不想他承受這種事情」。

譚俊彥早年頂著「狄龍兒子」的光環出道，坦言壓力不小，但他後來靠著實力以《天命》、《十八年後的終極告白》走紅，去年的《換命真相》更是讓他人氣攀升，2015年他與女星任祉妍結婚，兩人陸續生下一子一女，又因外型神似《魷魚遊戲》男主角李政宰，讓譚俊彥有「港版李政宰」封號。

據《香港01》報導，萬千星輝頒獎典禮2021於2日晚間圓滿落幕，譚俊彥以作品《換命真相》封帝，加上榮獲馬來西亞最喜愛TVB男主角，讓他多了雙料影帝頭銜，當晚狄龍也出席見證兒子領獎，譚俊彥獲獎時，陶敏明站起為兒子鼓掌，狄龍則表情淡定，受訪時突然出現在兒子身邊，在鏡頭前訓示兒子說：「你有多大成就和多大的能力，你就有多大的責任，今天你好幸運，但和你一起競爭的人技巧不一定輸過你，只不過輸了個運氣給你」，時間長達5分鐘，展現嚴父風範。