60歲劉姓男子手術前，右腎結石約有 6X5公分大小。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

劉姓男子接受「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」手術後，右腎結石已完全處理乾淨。（豐原醫院提供／王文吉台中傳真）

寒風冷冽，少喝水又憋尿，小心尿路結石上身。醫師提醒，尿路結石中最棘手的便是腎結石，因腎臟血管豐富，對於年紀大或有多重疾病患者，開刀風險高；若遇頑固型結石、鹿角形結石，目前採用「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」，可降低術後發生感染機率。

衛福部豐原醫院泌尿科主任醫師林德祺指出，腎結石是門診中常見病灶，日前曾收治60歲劉姓男子，長期有右側腰痛與偶而血尿的問題，確診發現右腎有1顆6x5公分的大結石，因結石太大，不適合作體外震波碎石術，要考慮從腰部打1個洞進去做經皮腎造廔取石術。

林德祺利用軟式輸尿管鏡，再搭配專利吸石清雷射，從輸尿管用雷射將結石擊碎，住院天數短，無傷口及出血問題，很快就順利出院。

林德祺指出，傳統結石手術治療方式非常多種，對於體積較小的結石，可以使用體外震波碎石術治療，但是對於較大（＞2.5公分）且複雜的結石（鹿角狀結石），健保給付「經皮腎造廔取石術」，從後腰側在腎臟上鑽出直徑1公分左右的孔洞，可能會造成相當程度出血。

體外震波碎石手術須4至5次，完全排出結石成功率較低，術後需大量的喝水讓結石隨尿液排出人體，結石碎片在排出的過程中，可能會刺激輸尿管，引起腎絞痛，常有患者表示排石過程宛如生產般疼痛難耐。孕婦、過度肥胖、2.5公分以上結石或鹿角形結石患者不適用。

林德祺表示，近年對於腎結石的患者，若有「2.5公分以上大結石」、「做過多次體外震波碎石術仍無法有效排出碎石」及體外碎石後仍不易排出的「腎下盞結石」這3大族群患者，在醫師評估後，可採用「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」進行手術治療。

林德祺說明，「新式軟輸手術–專利吸石清雷射」，主要是利用其多方位高達270度轉向，可進入腎盂以及大多數的腎盞內進行手術。因為是經由尿道及輸尿管進入腎臟內，將腎臟結石粉碎，再藉由「吸石清雷射導管」從尿道經輸尿管放入腎臟，吸出水及碎石粉末，可降低腔內壓力、熱傷害，及術後感染機率。

林德祺說，在內視鏡輔助下，術後沒有傷口，疼痛度大幅降低，通常術後1至2天即可出院。特別是，除了常見的碎石手術外，臨床上軟式輸尿管鏡還可運用在腫瘤診斷、切片、甚至是腫瘤雷射切除等手術，可說是病人的一大福音，也是結石手術治療的一大進步。

林德祺提醒，每到冬天，泌尿科門診常出現因尿路結石引發急性腰痛的病患，主要因為天氣冷，水喝的少、又缺乏運動，若又常憋尿，便更容易反覆發作。結石雖不會致命，但突發的劇烈疼痛仍讓人措手不及，患有高血壓、高血脂、糖尿病及高尿酸等代謝症候群的民眾更是結石好發的族群，千萬不要掉以輕心。