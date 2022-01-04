桃園機場傳出員工確診，新北市長侯友宜今（4）日出席活動時媒體詢問新北市因應措施。侯友宜表示，其實從去年7＋7春節專案以來，他就非常擔心這樣的管控機制會造成防疫漏洞，因為回到家裡自主健康管理過程中，很容易無法管控到同住家人，因而造成破口，他已經向中央反映過，既然中央做了決定，我們就全力以赴，守好防疫一線。

侯友宜說，防疫旅館的SOP要不斷反覆檢查、管控動線，防疫計程車也要不斷落實查核，最重要全民要有防疫觀念，疫情並沒有舒緩，Omicron來勢洶洶，看到桃園的例子及台北市防疫旅館的狀況，新北市仍然處在防疫的重中之重，我們更要全面防備，所以他每天盯緊阻絕於境外，防疫計程車、防疫車隊、防疫旅館及回到家裡的自主健康管理，這些都是我們要全力整頓的。

媒體詢問侯友宜是否有向中央建議防疫旅館人員施打第3劑疫苗，侯友宜表示，其實防疫旅館最重要是整個動線的管控、設計與規畫，把紅、黃、綠區確實落實執行，當然防疫旅館的從業人員一定要要求打第3劑，這是保護自己也保護別人，去年他就已提過，防疫旅館業者都要配合做好。