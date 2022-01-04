洪都拉斯曾被混混拖下車暴打。（中天綜合台提供）

中天綜合台《同學來了》將於6日晚間9點播出主題「人生最接近死亡的一瞬間！這些人還能活到現在真是命大？！」，節目邀來洪都拉斯、謝忻、琳妲、祖雄等藝人分享親身經歷的驚魂記；洪都拉斯曾被拖下車朝頭部重擊，謝忻則曾在國外旅遊時慘遇色狼，最後靠著「跳車」才脫困。

出道30多年的洪都拉斯，出道前曾做過許多工作，從計程司機、送報員到扛瓦斯工人等，豐富的經歷讓他領悟到許多事都有「潛規則」，像是當運將的第一天就令他印象深刻，本以為載客過程都相當順利，到定點後馬上有新乘客上車，這時卻有兩個兇神惡煞的混混站在車前怒瞪，不斷敲打車窗警告：「你為什麼可以搶生意，很囂張喔！在社會上走跳還不懂規矩！」不知道大禍即將臨頭的洪都拉斯還大膽反嗆：「沒有人說不行！」說完這句話便遭對方拖下車朝頭部重擊，就連車窗也不放過，事後他渾身是傷回家躲在棉被偷哭，被家人發現時也只敢回應是自己不小心在路上跌倒造成，獨自吞下委屈。

熱愛旅遊的謝忻則遇過差點危及生命的恐怖經歷：「之前到美國玩，在路上遇到好心人問要不要帶我去當地觀光，我沒多想就答應了，一開始玩的都很開心，後來車子卻越開越山上，他的手還慢慢摸上來！」謝忻最後是靠著「跳車」來脫困，趁著轉彎時伸手轉方向盤，在車子擦撞路樹時趕緊跳車求救。

琳妲也曾有過驚險經歷，之前參與「蔡阿嘎的運動會」拍攝，抽到任務要拖著輪胎跑步，原先綁在腰上的繩子卻因不慎跌倒而纏住脖子，並慘遭拖行，讓她回想起仍餘悸猶存：「當下以為自己要死掉了！」幸好旁人見狀趕緊阻止，否則後果不堪設想。