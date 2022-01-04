IC載板暨印刷電路板（PCB）大廠南電(8046)2021年第四季連3季創高、帶動全年營收齊締新猷，表現符合投顧法人預期。今（4）日股價開高後上漲2.4％至597元，回升至近1月高點，隨後漲勢雖見收斂，早盤仍持穩盤上、維持逾0.5％漲幅。

南電2021年12月自結合併營收49.08億元，月增達3.05％、年增達31.55％，改寫歷史次高。使去年第四季合併營收達147.74億元，季增4.68％、年增達34.48％，連3季改寫新高。累計去年全年合併營收522.28億元、年增達35.61％、同步改寫歷史新高。

投顧法人指出，南電去年12月營收較11月成長，主要受惠非手機應用的BT載板需求優於預期，ABF載板營收大致持平去年11月，PCB營收則因進入產業淡季而較去年11月衰退，整體表現符合預期，去年全年每股盈餘估約16.3元。

展望後市，南電持續擴增高階載板產能，錦興廠去瓶頸ABF載板產能預期本季全數開出，產能將增加逾1成，BT載板新產能亦預計本季開出。樹林廠第一期及昆山廠第二期ABF載板擴建，均預計2023年首季投產，樹林廠第二期則預計2024年首季投產。

投顧法人看好南電2022年ABF載板及BT載板需求續強，前者受惠多晶片封裝趨勢、AI、高速運算（HPC）帶動，且報價持續上漲，後者供需仍維持健康，配合新產能持續開出挹注動能，預期明年ABF載板及BT載板營收可望分別成長近52％及25％。

投顧法人預估南電今年營收可望成長逾3成，受惠ABF載板漲價效應及貢獻持續提升，毛利率看升至37.5％，每股盈餘估落於25.8～29.3元。惟考量目前評價未偏低、股價已合理反映財報及長期獲利，維持「中立」評等、目標價580元。