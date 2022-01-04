天風國際資產管理公司知名蘋果分析師郭明錤出具報告指出，蘋果在假日期間賣出2700萬組最新版AirPods，使整個2021年10～12月旺季期間其無線耳機總銷售量達到9000萬組，可望帶動其可穿戴設備業務營收較前一年同期成長20%。

去年底蘋果的可穿戴設備業務交出亮眼的成績單，今年更將是該部門重要的一年。除了郭明錤所指今年秋季將推出的新版AirPods Pro之外，蘋果可能還會推出傳聞已久的擴增實境（AR）頭戴裝置。

雖然iPhone手機仍是蘋果最重要、最賺錢的產品，但該公司以iPhone手機為核心已經發展出一個硬體配件的生態系，而且很受歡迎。

蘋果雖然沒有個別公布可穿戴裝置的銷售收入，但這項業務確實占該公司「其他產品」（Other Products）事業相當大的一部分。蘋果的「其他產品」事業包括iPhone手機殼和充電線等配件。

在2020年的10～12月季度，蘋果的「其他產品」事業營收達到近130億美元。蘋果在未來幾周公布上季財報時，該事業的表現將成為關注焦點之一。

郭明錤在報告中指出，蘋果將於今年秋季推出新版AirPods Pro 無線耳機，新產品將擁有新設計、一個在遺失時會發出嗶嗶聲的外殼，以及更好的串流音訊。他並看好這款新一代AirPods Pro耳機今年銷量可望達到2000萬組。

至於其他可穿戴裝置，彭博社周末報導蘋果的AR頭戴裝置最快可能於今年春天亮相，並於年底推出。同時臉書母司Meta今年擬發布更高階版的虛擬現實（VR）頭戴裝置。彭博並表示，蘋果今年也將推出新版Apple Watch，其中將包括更加耐用的「強固型」（ rugged）機款。

周一蘋果盤中股價一度升至182.88美元，創下歷史新高，並帶動市值站上3兆美元大關，反映出投資人相當看好蘋果仍將推出高利潤產品，而消費者也仍將願意買單。