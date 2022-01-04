針對2022年的景氣展望，元富投顧表示，國際貨幣基金組織（IMF）評估今年全球GDP為4.9％，對應主計處預測台灣GDP達4.15％，台灣經濟持續穩健增長，且台股現金殖利率來到4％之上，台股今年仍正向看待。然而，台股仍須留意疫情、通膨及Fed貨幣政策緊縮速度。

此外，元富證券與台灣證券交易所聯合主辦的「Smart Taiwan 2022」智慧台灣投資論壇今天起展開，本次論壇聚焦在智慧城市、智慧能源、智慧醫療等主題，邀請28家台灣智慧產業供應鏈的領導廠商，包含鴻海(2317)、亞德客-KY(1590)、台達電(2308)、欣興(3037)、力旺(3529)、致茂(2360)等，與來自海內外預估近五百位機構投資人進行深度對談。專題演講方面，議題涵蓋ESG、取像光學鏡頭於擴增實境的設計應用、元宇宙與超材料的發展等主題。

此次Smart Taiwan 2022智慧台灣投資論壇中，證交所以英語專題演講向機構投資人說明目前台灣上市公司落實ESG的情形、與國際規範接軌的實況，及證交所深化上市公司治理，營造健全永續發展(ESG)生態體系。

元富投顧於「取像光學鏡頭於擴增實境之設計」專題演講，說明元宇宙崛起成為科技新顯學，帶動VR/AR產業的龐大商機，與機構投資人分享成像原理、光學構造，相關技術在擴增實境之設計與應用，以及現階段台灣光學公司的布局和產業的展望。

知識力專家社群創辦人曲建仲博士在「超越(Meta)大商機元宇宙(Metaverse)與超材料(Metamaterial)迎向虛實新世紀」演講中，與投資人深度剖析元宇宙、超材料、不可替代貨幣等主題相關的應用及發展。

2022年的景氣展望方面，元富投顧表示，國際貨幣基金組織（IMF）評估今年全球GDP為4.9％，高於歷史平均，對應主計處預測台灣GDP達4.15％，台灣經濟持續穩健增長；加以台灣去年上市公司企業獲利可望達4兆台幣，預期今年現金股息2.4兆元，台股現金殖利率來到4％之上，優於主要國家股市，顯示台股今年仍正向看待。然而，台股仍須留意疫情、通膨、及Fed貨幣政策緊縮速度；隨著美國聯準會(Fed)將於今年3月結束QE、升息3碼下，推估全年金融市場波動風險將增加。