KPMG安侯建業日前舉辦「展望2022經濟趨勢暨台商國外佈局重點方向 — 從泰國、越南、印度、美國、台灣等國分析」讀書會。

台灣經濟研究院研究六所所長吳孟道表示，近兩年，歷經新冠疫情瘋狂的洗禮，全球經濟彷彿洗了一場三溫暖。他認為，2022年全球經濟，能否延續著2021年否極「泰」來這股氣勢，繼續持盈保「泰」，隱然已是各國最重要的經濟課題。

吳孟道說明，儘管目前各界對2022年景氣展望大多樂觀看待，但在一片樂觀聲中，也充滿了諸多不確定性與挑戰。例如疫情反覆，從黑天鵝蛻化成灰犀牛，也將持續干擾著全球經濟復甦步調。而因疫情而起的各國政府大量紓困與QE措施，讓全球債務飆升、資金浮濫，進而吹大資產泡沫，也帶來許久未見的通膨壓力。

另一方面，在經濟成長與通膨威脅的兩難抉擇下，各國貨幣政策開始出現分歧，恐加大企業匯兌與避險成本。更不用說，美中貿易談判的發展，持續牽動台商的市場布局方向。凡此種種，恐怕都是2022年必須留意的風險與挑戰。

不過，吳孟道也認為危機就是轉機。在眾多風險與挑戰之中，自然也存在各式各樣的商機。因疫情而加速的產業數位轉型需求，就是最好的例證。不管是零接觸消費體驗與新社交互動模式，或是從長鏈到短鏈融入AI智慧生產與在地供給模式等，背後都隱藏著新需求的龐大商機。

此外，疫情讓社會責任與治理議題獲得更多關注，加上氣候變遷讓全球意識到環境的重要性，無形中都將催化疫後ESG浪潮並帶來新的商機。面對這股沛然莫之能禦的潮流趨勢，未來如何抓住商機並快速做出因應與調整，顯然將是企業(尤其是台商)能否脫穎而出的關鍵所在。