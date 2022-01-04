尼加拉瓜與我國斷交後，駐尼加拉瓜前大使吳進木隨即入籍尼國，引起國內輿論質疑「叛國」。外交部發言人歐江安今天表示，外交部事前並未獲吳大使告知入籍一事，已經透過私人管道聯繫吳大使，希望由他本人親自面對外界質疑。

歐江安說，吳進木前年已經數度請辭，但都獲得外交部慰留，一直到去年9月28日才准辭辦理退休，他是依法申請退休，程序完備。

歐江安表示，吳大使夫婦是在去年11月17日離任之前就接受尼加拉瓜首都馬那瓜市長頒贈榮譽市民與市鑰，這點沒有問題，可是在12月10日尼國與我國斷交後，尼國政府授與吳大使國籍一事，外交部事前並未接獲吳大使告知。

歐江安指出，外交部已經有透過私人管道與吳進木大使取得聯繫，希望他能針對外界質疑盡快對外說明，因為他已經是退休人員，應該由本人對質疑提出說明比較妥當。

歐江安強調，吳大使雖然是退休人員，但當然是受到「國家機密保護法」規範的人員，大家有提到是否要修法做相關檢討改進，涉及修法問題外交部會跟相關部會進行討論，看是要怎樣檢討修法。