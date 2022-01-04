儘管在2021年5月台灣新冠疫情爆發，全台實施了逾兩個月的三級警戒，但疫情衝擊並未澆熄台灣土地交易市場的熱度，根據戴德梁行統計，2021全年土地交易量高達新台幣2893億元，但未能締造連續三個年度衝破新台幣3000億元的紀錄，也為2021疫情年度劃下特別的句點。

戴德梁行今天發表「2021市場回顧與2022房地產市場展望」報告，戴德梁行表示， 2019年有京華城、2020年有世貿三館等單筆金額逾新台幣300億元的指標交易個案領軍，2021年度最大一宗土地交易為具有都更整合性質的北投振興段土地，交易金額為新台幣113億元，震撼性相對較弱，但此現象亦表示2021年之土地交易規模差異較小。

戴德梁行分析，住商工等三大類土地交易佔比已連續三年呈現4／4／2的分布，也就是開發商主力需求的商業、住宅土地交易合計約佔總交易量的八成，交易總金額約在新台幣2500億元左右，表示開發商購地熱情不減，對未來房市仍充滿信心。以產業自用為主的工業類土地，則連續三年皆維持在新台幣550-600億元之交易量，約佔總交易量兩成，工業土地需求相當穩定。

土地交易價格方面，戴德梁行表示，包括桃園機場捷運沿線、台中七期、水湳經貿園區、北屯捷運沿線等區域皆為2021年之交易熱區，地價相較於2020年皆有二至三成之漲幅。儘管營建成本不斷攀高，建商仍將儲存土地資源視為基本戰略。

展望2022年，戴德梁行進一步分析，2021全年度建物買賣移轉棟數可望達到34萬棟，與十年均量31萬棟之差距仍在拉大中，顯示投資性買盤已活躍於市場，故央行持續緊縮房地貸款成數並不意外。就上市櫃建商而言，股市持續維持高檔即表示自有資金依舊充沛，緊縮政策對於購地意願之影響有限，對於無法從股市取得資金的中小型建商而言影響則較大，土地資源落入大型建商的趨勢已可預見。土地貸款成數降低、自有資金比例提高將墊高土地成本，加上營建成本居高不下，未來房價難有降價空間，但購屋貸款緊縮則將造成房市交易量縮。