林男欲解網友燃眉之急，要將金額匯入指定帳戶，幸員警及行員的耐心勸阻。（台中市太平警分局提供／馮惠宜台中傳真）

台中太平區1位40歲的林姓男子日前因網友聲稱自己在入境加拿大時購買一批機具，目前無力付尾款美金5000元，加上自己網路銀行帳號密碼被鎖，所以希望林男將金額匯入指定帳戶，以解燃眉之急，林男陷入詐騙集團話術，就到附近銀行欲匯款，所幸在太平派出所員警及銀行行員的耐心勸阻且告知該帳戶已被通報警示帳戶，才讓其恍然大悟，保住辛苦的血汗錢。

太平警分局太平派出所巡佐蔡新民、警員陳稚允日前中午12點多接獲某銀行行員報案，稱「有民眾疑似要將金錢匯入不明帳戶，請求警方前來協助。」員警到場瞭解後，得知林姓男子於數個月前在某網站認識男性網友，雙方氣味相投且相談甚歡；近期該網友表示，自己欲到加拿大創業，並購買了一批機具，但是因物價波動無力付尾款美金5000元，希望林男匯款救急。

林男深信不疑，原本欲透過網路銀行轉帳，不料網友又辯稱自己網路銀行帳密被鎖，請林男改匯入指定帳號，所幸銀行行員關懷提問下發現有異，立即通報警方協助，在員警及行員力勸阻下，並說明該類型的詐騙手法及相關案例，總算保住林男辛苦的血汗錢，事後林男非常感謝警方的熱心，並稱「原來詐騙一不小心就在咫尺之間。」

太平分局表示，「萬變不離騙！」民眾若有遇到可疑的詐騙手法，可立即撥打反詐騙諮詢專線165或110專線查證，多一分求證、少一分損失。