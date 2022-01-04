台電4日上網公告「111年度新進僱用人員甄試簡章」，本次招考16類別共857名僱用人員，報名期間自1月11日至24日止，甄試初（筆）試將於5月8日（日）在臺北、臺中、高雄及花蓮四地同時舉行，歡迎高中職以上學歷者踴躍報考。

台電說明，為因應企業經營、補充退離並充實現場技術人力，台電積極招募新血。本次招考人數最多的類別為配電線路維護類共284名，占比約3成，其次為綜合行政類144名，另外輸電線路維護類30名、輸電線路工程類10名、變電設備維護類94名、變電工程類8名、電機運轉維護類63名、電機修護類11名、儀電運轉維護類12名、機械運轉維護類127名、機械修護類20名、土木工程類20名、輸電土建工程類12名、輸電土建勘測類3名、起重技術類6名及會計類13名，總計招募857名生力軍；其中配電線路維護類、輸電線路維護類因需駕駛手排工程車，報考者須於複試前取得手排小型車駕照。

台電表示，本項甄試採多類別分區招考，報考人上網填寫報名表時，請審慎選擇報考類別及錄取地區。甄試初（筆）試科目包括國文、英文等共同科目及2種專業科目，其中測驗式試題採單選題，答錯不倒扣，另持有指定類別技術證照者可加計筆試總分;複試項目除證件查驗與口試外，亦包含現場測試、實作測試項目。人員如經錄取，須先接受養成班訓練，強化專業技術；後續分發單位工作訓練期間，比照評價5等3級支給薪給，目前為29387元；前述訓練合計1年，期滿考評合格者即正式僱用，並按規定支給評價6等1級薪給，目前為31487元。

台電指出，過去15年間，台電新進約20000名員工，未來3年更將陸續有近3000名員工退休，人力正全面走向年輕化。面對人力結構轉變，台電已提前規劃未來人才需求，精準招募，以填補人力缺口、落實技術及實務經驗的傳承，並積極推動能源轉型與電業發展，歡迎有志趣者踴躍報考，加入為臺灣供電行列。