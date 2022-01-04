4日環境風場為東北東風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳；雲嘉南以南位於下風處，擴散條件較差，污染物有累積情形；馬祖、金門地區受中國東南沿海污染物影響，污染物濃度較高。

依10時監測結果，竹苗、宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、中部空品區及澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區及馬祖、金門地區為「橘色提醒」等級。

依監測資料顯示，4日東北季風減弱，西半部地區為偏東北風，中部以北位於迎風面，擴散條件佳，空氣品質為普通至良好等級，雲嘉南以南位於下風處擴散條件較差，易有污染物累積，午後受光化作用影響，臭氧濃度易上升；氣象局預報清晨中南部地區易有低雲或局部霧影響能見度。

宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部空品區及馬祖、金門、澎湖地區為「普通」等級；雲嘉南、高屏空品區為「橘色提醒」等級，高屏局部地區短時間可能達紅色警示等級。

未來一週，4日受東北季風影響，迎風面地區擴散條件佳，下風處易有污染物累積；5日環境風場轉為東南風，西半部地區擴散條件轉差，污染物易累積；6日鋒面通過及東北季風增強；7日至9日受東北季風影響，迎風面擴散條件好轉，下風處仍易有污染物累積。