今年元旦總統府升旗典禮，身兼民眾黨主席的台北市長柯文哲被「罰站」，引發各界關注，資深媒體人黃暐瀚查證後，表示柯文哲並未被惡意罰站；有網友對黃直言，稱黃這樣做，綠營也不會感激，對此，黃暐瀚回應，這個留言讓他很驚訝，自己沒有要幫總統府解釋，因為追求接近真相的事實，才是他想做的事。

對於柯文哲的「罰站事件」，黃暐瀚今（4日）在臉書發文表示，從照片和影片的每一個畫面來看，大家看到柯文哲「孤零零」的站著40分鐘，當時清晨又冷、旁邊又空蕩蕩，所以支持者們會抓狂，他完全可以理解，但問題是，場中貴賓區除了柯文哲之外，明明就還有立法院長游錫堃、監察院長陳菊，跟數十位中央部會官員，也站在那邊，怎麼可以說是「柯文哲被罰站」呢？

黃暐瀚直言，自己過去主跑總統府，這個升旗典禮，他去的次數，應該要比平常人多，且要談這個話題之前，他也善盡了查證之責，親自問了相關當事人，查看了每一年的資料，結果發現，柯文哲確實是在蔡總統上任之後，第一次「沒有從府內進場」，但往年沒有從府內進場的人，不只柯文哲，而是各院院長、文武百官，都是一樣。

回顧過往的升旗典禮，黃暐瀚指出，從2017年到2021年5次升旗典禮，柯文哲皆是從府內進場，而今年的升旗典禮，柯文哲在場中等待，從府內進場的有蔡總統、賴副總統、李大維秘書長。然後，以上所述6次，院長們通通是在「場中等待」，前幾年是前立法院長蘇嘉全，後來變成游錫堃。黃暐瀚認為，看到這邊，大家還會覺得，站在場中等於罰站嗎？就事論事，沒有這麼難。

黃暐瀚直言，有一位網友留言：「暐瀚哥你這樣幫總統府解釋，綠營會感謝你嗎」？這個留言讓他很驚訝，黃解釋，自己不是幫總統府解釋，他只是說出自己查證之後的事實，事實會對誰有利，對誰不利，不是他該關心的問題。其次，自己當個評論員，求真講實，從來不關心誰會高興？誰不高興？綠營觀眾會不會感謝？不在他的考慮範圍。說自己相信的話，追求接近真相的事實，才是他想做的事情。