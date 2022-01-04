澎湃新聞4日報導，廣西高級人民法院發布新聞，通報廣西法院審理黑惡勢力犯罪與重大黑惡勢力犯罪案件。其中，河池市天峨縣以韓春龍為首的16人惡勢力犯罪集團，涉嫌犯販賣毒品罪、尋釁滋事罪等7項罪名，首要分子韓春龍被判處死刑。

據指出，1975年出生的韓春龍，曾因犯綁架罪、搶劫罪被判處有期徒刑13年，2013年刑滿釋放。

2018年4月開始，韓春龍組織手下長期在天峨縣城內販賣散裝毒品，多次持凶器隨意毆打他人，為非作惡，尋釁滋事，逐漸形成一個以他為首的惡勢力犯罪集團。

韓春龍多次引誘、欺騙未成年人吸食冰毒（甲基安非他命），待吸食成癮後免費提供毒品，從而控制他們幫助其販賣毒品，從中獲取非法利益。他還強行與吸食毒品的女子發生關係，為非作惡，實施了一系列的尋釁滋事犯罪行為。

2018年4月至2020年6月期間，被告韓春龍親自多次販賣冰毒小零包給數十人，共收取毒資47萬7243.31元（人民幣，下同），按照毒品市場的交易價格，相當於冰毒286.35克，並先後組織了被告岑勳氣、陸龍小、羅曾微等14人在天峨縣城販賣毒品甲基苯丙胺（冰毒）。

從2018年6月至2020年6月期間，被告韓春龍採用欺騙、引誘的方式，宣揚吸食冰毒很爽且不會上癮、沒有煩惱，人有精神可以專心打遊戲等，先後誘騙21人吸食冰毒。

2018年6月至2020年6月28日期間，被告韓春龍先後提供其租住處給23人吸食冰毒，所吸食的冰毒及吸毒工具均由韓春龍提供。

2021年底，河池市中級人民法院開庭審理韓春龍等16人涉嫌犯販賣毒品罪、尋釁滋事罪等7項罪名一案並作出一審判決：韓春龍犯強姦罪、販賣毒品罪、尋釁滋事罪、引誘、欺騙他人吸毒罪、容留他人吸毒罪，數罪並罰，決定執行死刑，剝奪政治權利終身，並處沒收個人全部財產。其餘15名被告人分別被判處有期徒刑，並處罰金。

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