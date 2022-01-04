桃園市39歲張姓男子積欠ETC、停車費、牌照稅、汽燃費、健保費36萬多元，卻開著LEXUS轎車，法務部行政執行署桃園分署表示，將車輛查封後，男子仍不繳納，桃園分署將於2月15日拍賣。

桃園分署指出，2017年開始，張男陸續積欠ETC通行費、市區路邊停車費，加上駕車超速的交通違規罰鍰等費用，交通部高速公路局中區養護工程分局等機關，2020年起陸續移送桃園分署執行。桃園分署受理後，2020年7月間透過與桃園市政府交通局合作即時通報系統，得知車輛之停放位置，桃園分署即刻派員前往拖吊、查封。

雖然張男及其友人曾來電表示會繳納欠款，請暫緩進行拍賣程序，但張男未履行其承諾，桃園分署送達至其戶籍地之公文書亦遭退回，桃園分署執行人員3日到戶籍地查訪，他80多歲奶奶說，已經很久沒和孫子聯絡，不知道行蹤、狀況。因為他累積欠繳費用達679筆、36萬餘元，桃園分署決定2月15日「123聯合拍賣會」進行拍賣程序，以維護公權力及彰顯強力執行之決心。